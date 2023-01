Hogwarts Legacy: utenti Steam aggiungono tag di protesta per provare a danneggiare il gioco

Alcuni giocatori stanno aggiungendo delle tag di protesta alla versione Steam di Hogwarts Legacy, probabilmente per provare a boicottarlo in qualche modo. L'obiettivo è naturalmente J.K. Rowling, accusata di posizioni transfobe per alcune sue dichiarazioni fatte via Twitter.

Così accanto alle classiche tag tipo "avventura", "magia" e altre ancora, nella pagina Steam di Hogwarts Legacy sono spuntate tag particolari come "Villain protagonist", "NSFW Capitalism", nonché alcune legate ai contenuti solitamente pornografici come "Hentai" o "Nudity". È stata inserita anche una tag politica come "LGBTQ+" per far capire l'origine della protesta.

L'iniziativa sembra essere partita dal subreddit r/Gamingcirclejerk, dove è nata la campagna delle tag e dove tutti quelli che acquistano il gioco vengono definiti transfobi.

Il risultato pare però essere opposto a quello sperato, con il gioco che è diventato il più desiderato su Steam e le vendite che stanno andando benissimo, nonostante la data d'uscita sia il 10 febbraio 2023.

Insomma, per adesso la guerra alla Rowling e a Hogwarts Legacy pare essere un grosso fallimento, sia sul piano degli effetti economici, sia su quello dell'immagine. Anzi, pare che tante attenzioni stiano facendo una pubblicità indiretta notevole al gioco di Avalanche Software. Vedremo nei prossimi giorni se la situazione si evolverà in qualche modo e se ci saranno altre iniziative.