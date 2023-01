MSI Afterburner: fine del supporto di MSI, il software è quasi morto a causa della Guerra in Ucraina

MSI Afterburner non ha più il supporto ufficiale del produttore hardware MSI, come svelato dallo sviluppatore Alexey "Unwinder" Nicolaychuk. Stiamo parlando del più utilizzato software per overclocking al mondo, che in questo modo rischia di morire.

Il motivo? La guerra in Ucraina. Sostanzialmente le sanzioni economiche contro la Russia, dovute all'invasione dell'Ucraina, che ormai va avanti da quasi un anno, non consentono a MSI di ottemperare agli obblighi che ha preso con gli sviluppatori. Alexey proverà a portare avanti il progetto da solo, ma solo nel suo tempo libero, visto che non riceve più soldi per svilupparlo.

Il messaggio con cui lo sviluppatore ha spiegato la situazione è abbastanza desolante: "La guerra e la politica sono le ragioni. Non ne ho fatto menzione nel thread delle novità sullo sviluppo, ma il progetto è ormai da molto tempo semi abbandonato dalla compagnia. Per inciso, è quasi un anno che MSI ha smesso di ottemperare ai suoi obblighi, sotto la licenza di Afterburner, a causa della "situazione politica". Io ho provato a continuare a ottemperare ai miei e ho lavorato al progetto per conto mio negli ultimi undici mesi, ma non ho avuto che delusioni. Mi sembra di continuare a pestare l'acqua nel mortaio e sprecare energia su qualcosa di cui la compagnia non ha più bisogno. Comunque sia, continuerò a supportarlo da solo finché avrò del tempo libero, ma probabilmente dovrò abbandonarlo e passare a fare altro per poter pagare le bollette."

MSI Afterburner è, come già detto, il software più usato per l'overclocking delle GPU. Successore spirituale di RivaTuner, è diventato con gli anni un punto di riferimento per gli appassionati della pratica. Molti non immaginavano la situazione, perché MSI ha continuano a elencarlo nei suoi software ufficiali, tanto che giusto a novembre ha pubblicato un tweet in cui invitava a diffidare dalle versioni pirata, potenzialmente pericolose. Inoltre ha vantato l'aggiunta del supporto per le più moderne GPU, come la RTX 4070 di Nvidia.