PS5, i problemi di disponibilità della console sono davvero finiti?

I problemi relativi alla disponibilità di PS5 nei negozi sono davvero finiti? Le parole pronunciate da Jim Ryan durante la conferenza Sony al CES 2023 sono state piuttosto chiare, ma la console Sony può effettivamente essere trovata e acquistata con facilità presso i vari rivenditori?

Al momento, come certamente saprete, le cose non stanno ancora così: i restock su Amazon e sugli altri store online sono diventati più frequenti e consistenti, non c'è dubbio, ma bisogna ancora attendere settimane o mesi prima di riuscire a trovare una PlayStation 5, mentre resta diffusa la pratica commerciale della vendita in bundle.

Ovviamente, subito dopo la conferenza della casa giapponese in quel di Las Vegas siamo andati tutti a controllare sui vari store online o a fare qualche telefonata, scoprendo ben presto l'amara verità: nessun Babbo Natale con la slitta piena di console ha solcato i cieli, quella notte, né tantomeno si è verificato un miracolo natalizio tardivo.

Archiviata la delusione, è stato interessante notare come, nonostante le scorte limitate, Sony sia riuscita a vendere finora 30 milioni di PS5, con dicembre 2022 che è diventato il miglior mese di sempre per la console: un ulteriore indizio che qualcosa sta cambiando sul fronte distributivo e che dunque la ben nota crisi dei semiconduttori è finalmente alle spalle.

Torniamo però alle dichiarazioni di Jim Ryan: "Tutti quelli che vogliono una PlayStation 5 dovrebbero riuscire a trovarla molto più facilmente nei negozi, d'ora in avanti", ha detto il presidente di Sony Interactive Entertainment, e a questo punto l'unica possibile interpretazione è che il riferimento sia all'immediato futuro.

Ryan parlava evidentemente di una situazione che progressivamente tornerà alla normalità e dunque non a un cambiamento dalla sera alla mattina, che sarebbe stato impossibile da attuare visti i numeri in ballo. Un messaggio positivo, insomma, da condividere durante un evento come quello del CES 2023, che non fa mai male.

Come abbiamo avuto modo di dire in più di un'occasione, le performance di PS5 nonostante questo scenario così complicato sono impressionanti, e sarà davvero interessante capire quali siano le effettive potenzialità della console in un contesto pre-pandemico, quando cioè questo genere di prodotti erano facilmente reperibili un po' ovunque. Sembra passato un secolo, vero?

