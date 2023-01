Animal Well è il primo gioco pubblicato da Bigmode, la compagnia del criticato YouTuber Dunkey

Bigmode, la compagnia dello YouTuber Jason Yevgeniy Gastrow meglio conosciuto come Dunkey, ha svelato il primo gioco che pubblicherà: si tratta di Animal Well, un metroidvania apparso anche sulle pagine del PS Blog, in arrivo su PC e PS5.

Nel suo video "best of 2022", il creatore di contenuti ha rivelato che il primo progetto di Bigmode sarà Animal Well, Per chi non lo conoscesse, il gioco è opera dello sviluppatore solista Billy Basso, alias Shared Memory, e pone un forte accento sull'esplorazione non lineare.

"Esplora un labirinto fitto e interconnesso e svela i suoi numerosi segreti. Raccogliete oggetti per manipolare l'ambiente in modi sorprendenti e significativi. Incontrate creature belle e inquietanti, mentre cercate di sopravvivere a ciò che si nasconde nell'oscurità", si legge sulla pagina Steam del gioco. Sembra che ci sia molto da scoprire in questo mondo splendidamente tetro e pixellato, dato che il gioco promette anche "tonnellate di segreti" ed enigmi nascosti che i giocatori "scopriranno nel corso di anni".

Ricordiamo che in un video su YouTube in cui annunciava Bigmode, Gastrow aveva dichiarato: "Capisco quali sono le idee che funzionano sempre, quelle che non funzionano mai, quelle che sono fresche o che hanno bisogno di tornare, e quelle che sono estremamente scontate". Tuttavia, la sua decisione è stata accolta da una buona dose di critiche a causa del suo impegno a pubblicare solo grandi giochi indie, nonostante non abbia alcuna esperienza precedente nel settore. Secondo molti, Dunkey è un po' ingenuo nel pensare di poter portare avanti una compagnia di questo tipo, ma fino a quando non lo vedremo in azione non potremo sapere se avrà successo o meno.

Non è stata fissata una data di uscita per Animal Well, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima di scoprire se Dunkey ha effettivamente occhio per i giochi di qualità.

Vi lasciamo infine al trailer di Animal Well.