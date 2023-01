One Piece Odyssey: trofei/obiettivi svelati, il Platino potrebbe richiedere tanto tempo

Tramite PSNProfiles, sono stati svelati i trofei di One Piece Odyssey. La lista (che sarà identica in versione Xbox, ovviamente) dà un'idea delle attività che dovremo svolgere nel gioco e ci fa intuire che il Platino potrebbe richiedere molto tempo.

Non faremo spoiler in questo notizia, quindi se volete vedere nel dettaglio la lista dei trofei potete raggiungere questa pagina.

Tramite essa, possiamo vedere che una serie di trofei solo legati come è ovvio al completamente delle missioni di trama, ma ci saranno poi degli obiettivi per le missioni secondarie, per la creazione di varie ricette e per l'apertura di ogni scrigno del tesoro chiuso. Ci sarà quindi da esplorare, ottenere oggetti e completare varie attività per il Platino di One Piece Odyssey.

Si dovrà anche completare 300 battaglie, sconfiggere due volte dei nemici potenti e portare tutti i personaggi al livello 70. Ovviamente la lista non ci permette di definire l'esatto numero di ore necessario per completare questa attività, ma parlando di un gioco di ruolo giapponese non è impossibile che il contatore sia destinato a salire.

Vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 su PC, PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X|S. Ecco anche svelate le dimensioni della demo su PS5 e PS4.