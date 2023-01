The Callisto Protocol, ex sviluppatori lasciati fuori dai credits con stupore di molti

A quanto pare circa venti ex sviluppatori di The Callisto Protocol sono stati lasciati fuori dai credits del gioco sebbene abbiano contribuito alla sua realizzazione, in alcuni casi in maniera importante visto che fra questi nomi ci sono anche dei senior dev.

Come ricorderete, Glen Schofield aveva ammesso il crunch durante lo sviluppo di The Callisto Protocol, e proprio alla luce di situazioni simili la questione è stata particolarmente dolorosa per gli sviluppatori che non sono stati menzionati.

"Fa decisamente male", dice una fonte. "È uno schifo. Ho dato un buon contributo e ci ho lavorato per [molto tempo]. Non esserci affatto è uno schifo".

Sebbene non sia raro che gli sviluppatori che lasciano un progetto prima del suo completamento vengano esclusi dai crediti, le fonti confermano che lo studio non aveva comunicato una politica di questo tipo ai dipendenti.

Uno di loro li descrive le persone escluse dai crediti come dipendenti "egregi": pare infatti che siano stati esclusi alcuni sviluppatori senior, responsabili e director che hanno dato un contributo significativo, tra cui persone che hanno lavorato a Striking Distance per più di un anno o che hanno lavorato con l'amministratore delegato di Striking Distance, Glen Schofield, nel suo precedente studio, Sledgehammer Games. Un altro ha descritto alcune delle persone rimaste fuori dai crediti come "persone davvero fondamentali che hanno costruito lo studio".

"Capisco se un appaltatore svolge una piccola quantità di lavoro per qualche mese e viene lasciato fuori, ma stiamo parlando di dipendenti a tempo pieno che hanno investito più di un anno nel titolo e che hanno contribuito a parti significative del prodotto", afferma uno sviluppatore. "È da qui che è nata la sorpresa per molti di noi".

Le fonti hanno anche sottolineato un'incoerenza nel modo in cui Striking Distance ha distribuito i crediti. Alcuni ex dipendenti sono stati inclusi nei crediti come aiuto "aggiuntivo" nei loro dipartimenti, altri sono stati raggruppati nella categoria "Varie" proprio alla fine dei quasi 20 minuti di titoli di coda, e altri ancora sono stati esclusi del tutto.

Una fonte afferma anche che, a suo parere, le persone aggiunte nei crediti sono state scelte perlopiù in base alla simpatia: se fosse vero, sarebbe ovviamente un comportamento estremamente scorretto e poco appropriato per un team di questo tipo.

Segnaliamo anche l'International Game Developers Association suggerisce che vengano accreditati tutti i membri del team che hanno lavorato per l'azienda per un minimo di 30 giorni, compresi gli appaltatori, e che vengano mantenuti i nomi dei collaboratori che lasciano il gioco prima del lancio. Ovviamente non è un obbligo, ma secondo molti sarebbe la soluzione più onesta.