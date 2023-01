Hogwarts Legacy: una clip di gameplay mostra l'incantesimo Incendio

Con la data di uscita che si avvicina sempre di più, oggi Avalanche Software ha condiviso su Twitter una nuova clip di gameplay di Hogwarts Legacy con protagonista l'incantesimo Incendio, che potrete visualizzare qui sotto.

Incendio è un incantesimo che genere un'esplosione di fuoco, propagando delle fiamme intorno l'area colpita. Si tratta chiaramente di una magia che volendo potremo usare in combattimento per abbrustolire il malcapitato di turno, ma come possiamo vedere nella clip ha anche altri scopi particolarmente interessanti.

Incendio ad esempio si può utilizzare per accendere delle torce o per eliminare delle ragnatele giganti. Insomma si tratta di un incantesimo utile anche per l'esplorazione di dungeon e le pulizie di primavera.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori PS4 e Xbox One invece dovranno attendere fino al 4 aprile 2023, mentre quelli su Nintendo Switch fino al 25 luglio.

Pochi giorni fa sono stati aperti i preordini dell'artbook ufficiale del gioco, che include concept art e retroscena sul gioco tramite delle interviste con gli sviluppatori di Avalanche Software.