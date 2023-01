Starfield è più grande e ambizioso di quanto i play tester si aspettassero

A quanto pare i play tester di Starfield si sono ritrovati a giocare con un titolo più grande e ambizioso di quanto si aspettassero, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dalla lavorazione del gioco.

A riportarle è stato l'insider Colt Eastwood nell'ultimo episodio del suo podcast, XNC, che le ha apprese da diverse persone che a quanto pare hanno avuto modo di provare il gioco, raggiunte in un canale di play tester. Insomma, il gioco di Bethesda pare avere ancora molto da svelare.

Stando alle voci, è più grande di The Elder Scrolls V: Skyrim e di Fallout 4. Bethesda pare aver preso i suoi ultimi due giochi e aver espanso tutte le loro caratteristiche. I play tester sembrano essere entusiasti di Starfield e Eastwood ha detto che ne hanno parlato davvero bene.

Il nostro ha poi specificato che non è sua intenzione quella di vendere Starfield ai giocatori, ma mentirebbe se non dicesse di aver sentito solo impressioni positive sullo stesso, anche da persone che erano molto pessimiste sulla sua qualità in tempi non sospetti.

Purtroppo Starfield non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma stando a quanto riportato dal sito ufficiale, lo vedremo arrivare su PC e Xbox Series X e S nella prima metà del 2023.