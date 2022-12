Lost Ark: alcune skin della classe Artista saranno censurate in occidente

Gli autori di Lost Ark hanno confermato che la Classe Artista in arrivo nel gioco riceverà delle modifiche estetiche nella sua versione occidentale. In breve, alcune skin del personaggio saranno censurate per "adattarsi meglio alle norme occidentali".

Nel blog ufficiale il team ha scritto: "Sappiamo che ci sono state molte speculazioni nella comunità di Lost Ark sulle modalità di arrivo della Classe Artista nella versione occidentale di Lost Ark, e vogliamo essere trasparenti con i giocatori che non vedono l'ora che esca. In precedenza, abbiamo dichiarato che alcuni contenuti della versione originale del gioco potrebbero essere adattati per il pubblico occidentale."

"Se da un lato il nostro obiettivo è quello di preservare l'autenticità del gioco originale, dall'altro collaboriamo con Smilegate RPG per apportare aggiornamenti alla localizzazione, in modo da garantire che il gioco sia accessibile e rappresentativo per i giocatori occidentali. Per la Classe Artista non cambierà nulla a livello di gameplay, ma alcune skin saranno modificate per adattarsi meglio alle norme occidentali."

"In particolare, alle skin con gonne corte verranno aggiunti dei pantaloncini sotto la gonna, mentre ad altre skin verranno aggiunti pantaloni di lunghezza diversa o collant. Nell'applicare queste modifiche ci impegneremo a preservare lo spirito originale delle skin, per garantire ai giocatori una varietà di opzioni di personalizzazione interessanti per questa classe così versatile."

Che cosa ne pensate di questo tipo di modifica?