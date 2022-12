Fortnite: video confronto con e senza le tecnologie Lumen e Nanite dell'Unreal Engine 5

ElAnalistaDeBitz ha realizzato un semplice video confronto che mostra le differenze che vi sono all'interno di Fortnite se si utilizzano o non si utilizzano le tecnologie Lumen e Nanite di Unreal Engine 5. Precisamente, il video propone un confronto per le versioni PC, PS5 e Xbox Series.

Potete vedere il video qui sotto.

Il video si apre mettendo in luce l'efficacia di Nanite. Come spiegato dai documenti ufficiali di Epic Games, "Nanite è il sistema di geometria virtualizzata di Unreal Engine 5 che utilizza un nuovo formato interno di mesh e una nuova tecnologia di rendering per renderizzare i dettagli dei pixel e un numero elevato di oggetti. Nanite lavora in modo intelligente solo sui dettagli che possono essere percepiti e non di più." La differenza sulla pila di rocce è notevole. Se senza Nanite si tratta di un blocco fin troppo piatto, con il supporto della tecnologia dell'Unreal Engine 5 è possibile far emergere i singoli frammenti.

Lumen, invece, si occupa viene descritto come segue: "Lumen è il sistema di illuminazione e riflessione globale completamente dinamico di Unreal Engine 5, progettato per le console di nuova generazione, ed è il sistema di illuminazione e riflessione globale predefinito. Lumen renderizza l'interriflessione diffusa con rimbalzi infiniti e riflessioni speculari indirette in ambienti ampi e dettagliati su scale che vanno dai millimetri ai chilometri." Nel video possiamo ad esempio vedere la qualità dei riflessi dell'acqua o di altre superfici riflettenti, nettamente superiori.

Fortnite, innegabilmente, è molto più bello con il supporto di Nanite e Lumen. Le novità non sono però solo tecnologiche, ma anche ludice: scopriamo le novità del Capitolo 4 e dell'Unreal Engine 5.