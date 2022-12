Fortnite: scopriamo le novità del Capitolo 4 e dell’Unreal Engine 5

Fortnite Battaglia Reale: per alcuni, il videogioco più bello di sempre, l'eterno presente nella propria libreria digitale; per altri una condanna, una maledizione, un prodotto per bambini che non sarebbe mai dovuto esistere. La verità è come sempre da cercare nel mezzo, e va storicizzata: Epic Games, dall'ormai lontano 2017 - quando Fortnite vide la luce su console e PC - ha indicato una nuova via all'interno dell'industria. E i fatti contano più delle parole: in pochissimo tempo il Battle Royale ha guadagnato milioni e milioni di giocatori, ad oggi ancora attivi. Ma il progresso non si ferma e prodotti in corso d'opera come questo hanno sempre bisogno di rinnovarsi e modificarsi, così da risultare ancora interessanti per vecchi e nuovi arrivati. Il Capitolo 4 di Fortnite Battaglia Reale prosegue quindi, convincentemente, su questa strada, proponendo una serie di novità davvero significative, dopo due stagioni tutto sommato dimenticabili. Un'isola tutta nuova e armi mai viste prima, in questo caso, non bastano a rendere l'idea delle novità. Epic Games ha pensato di modificare anche il gameplay - per quanto sia possibile senza snaturarlo - e di rivedere completamente gli aspetti grafico-tecnici, introducendo il supporto all'Unreal Engine 5. Fortnite, insomma, è più bello che mai. Analizziamo tutte le novità della Stagione 1 del Capitolo 4 di Fortnite; quest'ultimo accompagnerà tutti i giocatori almeno per i prossimi due anni.

Fortnite ed Unreal Engine 5: il matrimonio perfetto? Fortnite si è rifatto il look, e adesso è più bello che mai L'introduzione del supporto ad Unreal Engine 5 non costituisce, di fatto, una novità sensazionale. Almeno, non per chi segue costantemente gli aggiornamenti di quello che ad oggi resta il Battle Royale più famoso e importante in circolazione: gli sviluppatori ne avevano anticipato sviluppo e introduzione già parecchi mesi fa. Ma un conto è saperlo, un altro è vederlo in azione. Anche se, per forza di cose, Unreal Engine 5 è attualmente disponibile solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e piattaforme di cloud gaming. Su PC, inoltre, sarà necessario impostare tutte le novità del caso manualmente, ed Epic Games consiglia di farlo solo ai possessori almeno di una RTX 2080 o di una Radeon 5700. Dal punto di vista prettamente tecnico, le novità introdotte sono molteplici, tutte legate ad una serie di tecnologie di Unreal Engine 5.1 (e chissà cos'altro vedremo in futuro): ombre virtualizzate più dettagliate, riflessi di qualità superiore su materiali lucidi e sulla superficie dell'acqua, modelli poligonali molto più complessi e rifiniti. Le parole d'ordine, forse note agli esperti del settore, sono "Nanite", "Lumen", "TSR" (Temporal Super Resolution) e via dicendo. Certo, quello tra Fortnite ed UE 5 è un matrimonio importantissimo, ma forse non quello perfetto; perché va da sé che le migliorie resteranno purtroppo precluse ad una larghissima fetta di giocatori, quelli ancora legati alle console di vecchia generazione (PlayStation 4 ed Xbox One) o a Nintendo Switch. Del resto, non esistono soluzioni semplici per problemi di questo tipo; e anzi storicamente è sempre stato così: l'aggiornamento tecnologico garantisce (deve farlo) qualità migliori per gli stessi prodotti. Sono state sufficienti poche partite nella modalità battaglia Reale - ad oggi ancora quella principale, ma non l'unica tra le tante offerte da Epic - per rendersi conto di quanto sia cambiato in così poco tempo. Visivamente parlando, Fortnite sembra proprio un altro prodotto, la versione 2.0 di sé stesso (ma forse dovremmo parlare di 4.0 zero, considerando Capitoli e progressi dal lontano 2017). Le immagini, le superfici, gli oggetti, sono tutti pulitissimi e molto particolareggiati rispetto alla scorsa stagione; i riflessi del sole e della luce sulle superfici metalliche o sugli specchi d'acque molto curati. Si tratta di uno di quei casi eclatanti, in cui non serve davvero un esperto a calcolare il rapporto tra frame rate e pixel: "si vede" che è tutto migliorato, pur senza snaturare la direzione artistica di Fortnite, quindi rinunciando una volta di più ad ogni pretesa di fotorealismo.