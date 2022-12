Wanted: Dead, nuovo gameplay trailer per l'action degli autori di Ninja Maiden

Il team Soleil ha pubblicato, in occasione delle feste natalizie incombenti, un nuovo trailer per Wanted: Dead, action game in terza persona che arriva dagli autori della serie Ninja Gaiden, dunque un titolo da tenere sicuramente sott'occhio.

Il video mischia alcune scene di gameplay, in buona parte già viste anche nei video precedenti e in particolare nel video di presentazione per il TGS 2022, con altre sezioni completamente differenti, creando un misto veramente bizzarro.

Come avevamo visto in precedenza, il gioco è un action game in terza persona dall'impostazione piuttosto classica, ma viene inframmezzato da sezioni decisamente fuori dal comune, come video in stile sitcom anni 90 e anche sequenze in stile anime, come risulta evidente in questo trailer.

L'azione standard è inoltre interrotta, in certi casi, dalla presenza di mini-game che si presentano come veri e propri giochi dentro al gioco, che richiamano anche questi le tradizioni classiche dei videogiochi nipponici dell'epoca 16-bit, come possiamo vedere in brevi frammenti anche in questo caso.

Pubblicato da 110 Industries e sviluppato da Soleil Game Studios, Wanted: Dead è previsto arrivare il 24 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, dunque vediamolo in questo nuovo trailer in attesa di poterlo provare in maniera più diretta.