Fortnite: torna l'evento "March Through Time" dedicato a Martin Luther King

Epic Games ha nuovamente unito le forze con il TIME per riproporre "March Through Time", l'evento educativo di Fortnite che celebra la vita e l'eredità di Martin Luther King Jr., con tanto di filmati d'epoca del celebre discorso "I Have a Dream". La speranza è che questa volta l'evento si svolga senza che Epic Games debba ricorrere ai ripari per contrastare gli utenti irrispettosi.

L'evento dedicato a Martin Luther King era stato proposto per la prima volta a fine agosto 2021. March Through Time porta i giocatori 60 anni del passato in una Washinton, DC virtuale, chiamata D.C. 63, che include vari punti di interesse in stile museo e missioni da completare con altri giocatori.

Per quanto si tratti di un'iniziativa piuttosto interessante, l'edizione dello scorso anno aveva attirato diverse critiche. Dopo neanche un giorno dal lancio gli sviluppatori di Epic Games infatti erano stati costretti a disabilitare una serie emote ritenute irrispettose, come balletti e quella del lancio del pomodoro, che alcuni giocatori maleducati utilizzavano durante il discorso di Martin Luther King.

Fortunatamente Epic Games sembra aver imparato dai propri errori e questa volta ha bloccato fin da subito l'uso di emote di cattivo gusto durante l'evento. Resta comunque piuttosto bizzarro vedere durante il discorso di Martin Luther King tra il pubblico Batman, Goku, Rick, Morty, Nathan Dreake e personaggi con indosso costumi da Banana tra il pubblico, ma in fondo fa parte della natura stessa del gioco.