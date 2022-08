Wo Long: Fallen Dynasty, durata e struttura lineare svelate da Team Ninja

Intervistato dalla rivista spagnola Vandal, il producer di Team Ninja, Masaaki Yamagiwa, ha svelato qualcosa per quanto riguarda durata e struttura lineare di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo action game classico in sviluppo presso il team di Koei Tecmo.

Per quanto riguarda la durata, Wo Long: Fallen Dynasty dovrebbe consistere di circa 40 ore di gioco, dunque una longevità notevole, considerando anche il genere e la sua linearità di base, secondo quanto riferito dagli sviluppatori.

In base ai dettagli emersi, il gioco sembra essere un'evoluzione sulle basi di Nioh e degli action precedenti del team come Ninja Gaiden, ma con alcuni elementi peculiari. Come il primo, anche Wo Long: Fallen Dynasty trae vari spunti dall'RPG in termini di progressione del personaggio e struttura dei contenuti di gioco in quest principali e secondarie, per esempio.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare una struttura più tradizione e lineare rispetto all'open world visibile in altre produzioni simili.

Wo Long: Fallen Dynasty si basa dunque su quest da intraprendere ma queste hanno uno sviluppo lineare, con una suddivisione vicina ai livelli classici.

Ogni livello avrà percorsi interconnessi tra loro ma non sembra esserci una mappa generale aperta. La presenza del salto e delle varie possibilità di movimento del protagonista, fa pensare inoltre allo sfruttamento di una certa verticalità dello spazio.

Per il resto, numerosi dettagli su Wo Long: Fallen Dynasty possono essere tratti dall'intervista che condotto con Team Ninja, mentre in precedenza erano emersi varie informazioni su armi e sistema del morale.