Red Bull Indie Forge: chi sarà il vincitore dell'edizione 2022? Scopritelo su Twitch

Dopo un lungo percorso che è servito per arrivare a selezionare i 5 finalisti del Red Bull Indie Forge è arrivato il momento di decretare il vincitore di questa edizione. A partire dalle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia, oltre che su tutte le nostre pagine, Venice 2089, Extra Coin, Crime o' Clock, Caracoles e Spanky's Battle Swing si sfideranno per capire chi si aggiudicherà l'ambito premio della manifestazione.

Come abbiamo visto nelle scorse settimane analizzando i finalisti del Red Bull Indie Forge, tutti i giochi giunti fino a questo punto sono progetti dall'alto potenziale e sono in possesso di quella caratteristica particolare che li rende davvero memorabili, come uno stile grafico unico, una tematica particolare o una colonna sonora magnetica.

Non sarà semplice, quindi, per Marco Mottura e i suoi giurati (Cristina Nava di Ubisoft Milano, Fabrizia Malgeri di Corriere.it, Vincenzo Lettera di Multiplayer.it, Gero Micciché di Electronic Arts, Marco Colombo di Madiatonic, Marco Savini di BigRock e Giorgio Catania di AESVI) decidere il videogioco che si aggiudicherà un progetto di comunicazione professionale per il proprio titolo e la possibilità di avere a disposizione il team RED dell'accademia BigRock, composto dai migliori studenti del master in Computer Grafica, Game e Concept Art.

Decisamente un bell'aiuto per facilitare lancio, la chiusura dello sviluppo o il futuro del progetto selezionato. Non resta quindi che collegarsi alle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia per scoprire il vincitore!