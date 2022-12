Marvel's Midnight Sun: come migliorare il frame rate su PC, i passaggi

Marvel's Midnight Suns è ora disponibile e, su PC, il gioco ha qualche problema prestazionale. Il frame rate non è incredibile, ma pare che ci sia un modo per migliorare la situazione. Disabilitare il launcher di 2K su Steam. L'informazione arriva da RockPaperShogun, che afferma che il frame rate è migliorato del 62% dopo aver eseguito una serie di passaggi.

Secondo la testata, il gioco eseguito con il launcher 2K su Steam propone un frame rate medio di 90 FPS, un minimo di 46 FPS e un massimo di 111 FPS. ll tutto con Core i9-10900K, RTX 3090 e 32GB of DDR4, a una risoluzione pari a 2560x1440 con quali grafica Epic.

Se si disattiva il launcher 2K dentro Steam, invece, il miglioramento è netto con un frame rate medio di 146 FPS, un valore minimo di 66 FPS e un massimo di 190 FPS. Si tratta di una differenza sensibile.

Quali sono i passaggi da eseguire? Eccoli spiegati:

Avvia Steam e, dalla libreria, seleziona con il click destro Marvel's Midnight Suns Scegli Proprietà > File Locali -> Sfoglia i file locali; a questo punto si aprirà una finestra Apri la cartella di Marvel's Midnight Suns -> Binaries -> Win64 Trova il file "MidnightSuns-Win64-Shipping" Premi Shift e fai click destro sul file e poi seleziona "Copia come percorso" Torna su Steam Apri Proprietà di Marvel's Midnight Suns come fatto in precedenza Seleziona Generali In "Opzioni di avvio" incolla con click destro nello spazio vuoto, devono esserci le virgolette perché venga rilevato come corretto Dopo la scritta appena incollata, fai uno spazio con la barra spaziatrice Scrivi il seguente testo: %command% Chiudi le Proprietà del gioco

Dal prossimo avvio, Steam non userà più il launcher 2K per avviare Marvel's Midnight Suns. Questo dovrebbe migliorare le prestazioni del gioco. Ovviamente il miglioramento potrebbe variare a seconda del proprio computer. L'esempio riportato è specifico, quindi è possibile che il miglioramento non sia netto in caso si abbia un PC di fascia più bassa.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.