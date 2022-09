Iron Man: annunciato ufficialmente il gioco di Motive, EA e Marvel con dettagli su genere e trama

EA, Motive Studio e Marvel hanno annunciato ufficialmente un nuovo gioco dedicato ad Iron Man. Per il momento non sappiamo qual è il nome ufficiale e non sappiamo qual è la data di uscita e le piattaforme di riferimento. Viene affermato che si tratta del primo di molti nuovi giochi.

Tramite un post blog, è stato affermato che si tratta di un gioco single player, in terza persona, di genere "avventura d'azione". Al momento si trova "in una fase iniziale di sviluppo", quindi non crediamo che l'uscita di Iron Man avverrà a breve termine.

Il team al lavoro su Iron Man è guidato da Olivier Proulx, che ha lavorato a giochi Marvel come Marvel's Guardians of the Galaxy. La trama sarà originale e "attinge alla ricca storia di Iron Man, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare la sensazione di vestire veramente i panni di Iron Man."

L'immagine ufficiale del gioco di Iron Man di EA e Motive Studio

"Siamo entusiasti di collaborare con il talentuoso team di Motive Studio per portare la loro visione originale di uno dei personaggi più importanti, potenti e amati della Marvel", ha dichiarato Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games. "La loro esperienza nella realizzazione di mondi di intrattenimento consolidati e di un gameplay emozionante, unita alla loro autentica passione per l'icona corazzata, alimenterà la nostra ricerca di consegnare una lettera d'amore a un eroe leggendario sotto forma del videogioco definitivo di Iron Man."

"È un onore e un privilegio avere l'opportunità di creare un videogioco basato su uno dei supereroi più iconici dell'intrattenimento odierno", ha dichiarato Olivier Proulx, produttore esecutivo. "Abbiamo la grande opportunità di creare una storia nuova e unica che possiamo definire nostra. Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di nuovo. Abbiamo molta libertà, il che è molto stimolante per il team".