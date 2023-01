Hideo Kojima con i Chvrches: saranno in Death Stranding 2 anche come personaggi?

Hideo Kojima ha incontrato i Chvrches di recente e viene naturale collegare la cosa a Death Stranding 2, visti i precedenti, ma alcune foto pubblicate possono far pensare che il gruppo scozzese possa essere presente nel gioco in una forma più "fisica" rispetto alla sola colonna sonora, forse come veri e propri personaggi.

Kojima ovviamente non ha fatto mistero dell'incontro, pubblicando una serie di foto su Twitter come è solito fare. Oltre alla foto di rito con il gruppo insieme al game designer intorno alla statua di Ludens, nel quartier generale di Kojima Productions, sono emerse anche altre foto bizzarre.



In particolare, in quelle riportate qui sotto possiamo vedere Lauren Mayberry e altri membri del gruppo venire scannerizzati attraverso le sofisticate apparecchiature presenti nei nuovi studi di Kojima Productions, utilizzate per la creazione dei modelli 3D dei personaggi basati su attori e persone reali.



Sebbene possa essere stata una semplice prova o una sorta di scherzo, non è escluso che Kojima abbia intenzione di inserire i Chvrches in qualche modo all'interno di Death Stranding 2 come personaggi veri e propri presenti nel mondo del gioco.

La loro partecipazione alla colonna sonora è molto probabile, considerando il successo riscosso già con il primo capitolo e la loro performance anche ai The Game Awards con una delle canzoni utilizzate nell'accompagnamento musicale di Death Stranding, ma non è escluso che Kojima voglia spingersi un po' più in là con il secondo capitolo, considerando anche il rapporto di amicizia che sembra ormai legarlo al gruppo scozzese.