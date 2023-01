Scaleboud, Microsoft e PlatinumGames starebbero trattando il ritorno del gioco, per un insider

L'insider Shpeshal Nick ha riportato una voce di corridoio decisamente gustosa, paventando il ritorno di Scalebound, titolo esclusivo per Xbox One cancellato da Microsoft durante la lavorazione per problemi di sviluppo ammessi dagli sviluppatori stessi.

Stando a quanto sentito da Shpeshal Nick, Microsoft e PlatinumGames starebbero contrattando il ritorno del gioco, anche se non si sa bene in quale forma. Nel caso in cui l'indiscrezione venisse confermata, una riproposizione di quanto era stato fatto per Xbox One ci pare improbabile, visto che molte risorse grafiche sarebbero semplicemente inadeguate dopo così tanti anni.

Anche perché immaginiamo che, nel caso lo sviluppo riprendesse, ci vorrebbe molto tempo prima di vedere il gioco, che potrebbe addirittura scavallare alla generazione successiva o arrivare negli ultimi anni di quella corrente. Quindi di nostro riteniamo più probabile un riavvio completo dello sviluppo, partendo magari dalle stesse idee.

Ovviamente non è il caso di dare niente per scontato, nonostante la riconosciuta attendibilità di Shpeshal Nick. Scalebound, per quel che si sa, rimane un progetto cancellato, nonché uno dei momenti più traumatici della storia di Xbox.