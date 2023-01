Microsoft farà un annuncio relativo a Xbox al SuperBowl LVII 2023, stando a un insider

Al SuperBowl LVII 2023 potrebbe esserci un annuncio di Microsoft relativo a Xbox, almeno stando a quanto riportato dall'insider spagnolo eXtas1s, noto per aver anticipato Overdose, il presunto titolo del gioco che Hideo Kojima sta sviluppando in esclusiva per Xbox, e la data d'uscita di Redfall del 2 maggio 2023, ancora non confermata.

Quale annuncio? Difficile dirlo, visto che non ci sono informazioni in merito. Anche l'insider ha rinviato a un suo futuro video per saperne di più. Considerando comunque che il SuperBowl LVII 2023 si terrà, lunedì 13 febbraio 2023 e che si tratta di un evento costosissimo in cui fare pubblicità (praticamente gli Stati Uniti si fermeranno per guardalo, come avviene per ogni SuperBowl), nel caso in cui Microsoft e Xbox ci siano per davvero, sarà qualcosa di grosso, pensato per destare l'interesse di un pubblico così vasto.

Quindi non aspettiamoci date d'uscita di singoli giochi, ma qualcosa di più generale, magari dedicato al Game Pass o all'ecosistema tutto. Forse un nuovo spot? Staremo a vedere. Fortunatamente non manca moltissimo per saperne di più.