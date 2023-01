PlayStation Store: le Gift Card sono ora personalizzabili

Ora è possibile personalizzare le Gift Card del PlayStation Store, tramite un sistema davvero molto semplice e intuitivo. La novità è stata introdotta dal PlayStation Store e pensata espressamente per rendere più piacevole regalare le Gift Card.

Leggiamo quanto riportato nella pagina ufficiale delle Gift Card personalizzate:

"Hai acquistato una PlayStation Store Gift Card per qualcuno? Ora puoi creare una Gift Card PlayStation Store personalizzata e regalarla a parenti o amici per condividere l'esperienza PlayStation

Richiede pochi e semplici passaggi. Scegli fra una vasta gamma di creatività, aggiungi un messaggio e ottieni la Gift Card PSN da stampare come PDF o da condividere come Voucher digitale direttamente con chi la riceverà come regalo! Ricorda che il destinatario potrà utilizzare un codice solo per la nazione in cui il suo account PlayStation Network è stato registrato. I termini del codice voucher si applicano alle modalità di utilizzo e condivisione del codice voucher PSN."

Per personalizzare una Gift Card bisogna intanto bisogna averne acquistata una, quindi selezionare il tema, poi l'importo del regalo e scrivere il codice della carta quando richiesto. Infine si può scrivere un messaggio e decidere in che formato spedirla.

Considerando che le Gift Card del PlayStation Store sono sempre tra i prodotti videoludici più venduti nei vari negozi online, si tratta sicuramente di un'iniziativa benvenuta.