Hogwarts Legacy: ancora primo in classifica su Steam, le proteste rallentano

Pare che Hogwarts Legacy sarà un grandissimo successo, almeno stando a Steam, dove il gioco è rimasto in testa alla classifica globale dei giochi premium per la seconda settimana di fila, nonostante manchi ancora un mese all'uscita.

Anche le polemiche delle ultime settimane, legate alle prese di posizione anti-trans di J.K. Rowling, con richiesta di boicottaggio del gioco, sembrano diminuite e sui forum ufficiali del gioco si vedono meno thread dedicati. Evidentemente qualcuno si è accorto che sono state completamente inefficaci, almeno fino a ora.

Al momento di scrivere questa notizia, Hogwarts Legacy è secondo solo a Steam Deck, Apex Legends e Counter-Strike: Global Offensive per ricavi, due free-to-play e un hardware da gioco. Se teniamo in considerazione solo i giochi premium, è primo sopra al pur molto venduto Call of Duty: Modern Warfare II.

Le prenotazioni di Hogwarts Legacy su Steam fanno prevedere grosse vendite complessive per il gioco di ruolo ambientato nel mondo Harry Potter.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Le versioni PS4 e Xbox One arriveranno invece ad aprile 2023, come annunciato recentemente.