Metal Gear Solid Remake su PS5 esiste e verrà annunciato presto, secondo AreaJugones

Riemerge la questione di Metal Gear Solid Remake per PS5, che secondo il sito spagnolo AreaJugones esisterebbe e dovrebbe essere annunciato tra poco, attraverso una conferma da parte di una fonte non meglio specificata con cui avrebbe comunicato direttamente.

Il sito cita una certa "informazione ricevuta" da parte di una "fonte anonima", che avrebbe confermato l'esistenza di Metal Gear Solid Remake, che sarebbe in lavorazione su PS5 da anni e dovrebbe essere presentato tra non molto.

Metal Gear Solid, uno screenshot dell'originale

Ovviamente, la questione non è verificabile al momento e l'affidabilità della fonte è incerta, dunque la cosa rientra completamente nelle voci di corridoio tutte da confermare.

AreaJugones, per dare credibilità alla faccenda, ha riferito di aver in passato anticipato con successo le colorazioni nuove del DualSense e alcuni titoli di PlayStation Plus, ma non trattandosi delle stesse fonti la cosa non prova granché.

Non è però la prima volta che si parla del gioco in questione, visto che sono anni che il remake di Metal Gear Solid rientra nelle voci di corridoio. Di recente, è rimersa come possibile lavoro del team Virtuos, anche se la cosa resta estremamente dubbia. In base a quanto riferito, il remake sarebbe un'esclusiva PS5, dunque non sarebbe previsto nemmeno su PS4, in attesa di ulteriori informazioni.

Considerando la recente presentazione sul remake di Silent Hill 2 e i vari progetti legati alla serie da parte di Konami, siamo ora più propensi a credere a un possibile ritorno anche di Metal Gear Solid, ma al momento le prove non sono ancora molto convincenti. Oltretutto si sta creando una certa confusione tra le voci di corridoio: quest'ultima sembra riferirsi al remake del primo capitolo, mentre di recente si parlava di un possibile remake di Metal Gear Solid 3, a cui si unirebbero anche le versioni rimasterizzate dei primi tre capitoli.