Sony domina gli action in terza persona, ma questi sono davvero il miglior videogioco possibile?

Uno dei segreti di questo successo è partire sempre e comunque dai personaggi, che devono essere iconici e colpire come star del cinema: Ellie, Kratos, Aloy, Ratchet e la sua cricca devono funzionare nel gioco come in cartelloni pubblicitari di dieci metri per venti, sorridere in modo convincente verso la telecamera e alla bisogna trasformarsi in finte statue dall'alto potere ispiratore. Aloy come Nilde Iotti! Kratos padre dell'anno! E bentornato al vostro amichevole Spider-Man di quartiere.

La perfezione?

È una macchina perfetta, costruita su giochi perfetti. Cosa puoi dirgli all'ultima avventura di Ratchet? Graficamente è stellare e si gioca che è un piacere, sfrutta pure l'SSD che è un elemento centrale della più moderna delle console Sony. E a Spider-Man? Potremmo stare a discutere del combat system per due giorni, o della qualità dei suoi livelli stealth, ma nulla cambierà il fatto che il gioco Insomniac è in ogni aspetto straordinariamente in linea con il suo pubblico. I titoli PlayStation Studios sono tutti così. Gli è andata male solo a Days Gone che non ha certo pagato per le lacune di gameplay ma per non essere cinematograficamente all'altezza degli altri giochi, con i loro mondi lucidissimi, i dialoghi tarati al millimetro in modo che sappiano perfettamente quando intenerire e fare incazzare il giocatore. Se vuoi un'esperienza immediata e stratosferica, non puoi chiedere di meglio: in cinque minuti sai cosa devi fare e perché devi farlo, tutto con le migliori grafiche e le migliori direzioni artistiche in circolazione.

Non date retta a chi vi spinge di farne a meno, o che cerca di farvi sentire in torto se vi pizzica a giocare a quel che vi piace: avete tutto il diritto di cibarvi di ogni blockbuster in uscita, di goderne fino alla fine. Anche le software house hanno il diritto di crearne di più: se c'è domanda, deve esserci anche offerta. Per chi fa critica però questo può diventare un problema, specialmente se il pubblico inizia a convincersi che tali progetti siano anche i migliori videogiochi possibili. No, non è così, ma non dovete sentirvi giudicati per questo: il vostro sollazzo personale non è in un nessun modo correlato al giudizio che, dopo la necessaria sviolinata iniziale, stiamo per muovere a questo modo di pensare e creare videogiochi. Perché la critica va contestualizzata e se in una recensione, che conserva ancora il suo ruolo di guida all'acquisto, possiamo premiare un gioco con un voto più o meno alto, in un contesto più ampio il giudizio finale può essere diverso. Bisogna insomma essere capaci di scorporare il valore di un gioco al momento della sua uscita, dal suo peso reale in prospettiva storica.