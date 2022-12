PlayStation Plus: 3 nuovi giochi in prova disponibili per gli utenti Premium

Da oggi, il catalogo di PlayStation Plus Premium si arricchisce di tre nuovi trial, ovvero le versioni di prova di giochi che possono essere fruiti dagli abbonati al massimo tier del servizio in abbonamento Sony: si tratta di Ghostwire Tokyo, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker e Sniper Elite 5.

I tre giochi rientrano dunque nei bonus offerti agli abbonati a PlayStation Plus Premium: non si tratta propriamente di demo, bensì di accessi limitati ai giochi completi.

Ghostwire: Tokyo, un'immagine del gioco

In sostanza, è possibile giocare ai tre titoli in questione liberamente per un'ora, limite massimo entro cui è possibile utilizzarli in questa forma.

Questo significa che i tre giochi sono completi, ma possono essere giocati solo all'interno di tale limite temporale di 60 minuti. Se non altro, nel caso in cui decidiate poi di acquistare il gioco completo, è possibile mantenere salvataggi e progressi effettuati durante la prova, mantenendo così l'esperienza di gioco intatta.

Ghostwire Tokyo è l'action game in prima persona di Tango Gameworks, che ci vede all'opera all'interno di una Tokyo dominata da forze sovrannaturali e popolata da fantasmi e creature che derivano anche dal folklore giapponese, da combattere utilizzando particolari arti magiche.

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker è il nuovo action adventure che prosegue nella lunga tradizione di TT Games, proponendo una reinterpretazione ironica delle avventure della nuova trilogia degli Skywalker, con le solite aggiunte di puzzle a base di costruzioni. Il gioco verrà peraltro inserito all'interno del catalogo di Xbox Game Pass nel corso di dicembre.

Sniper Elite 5 è il più recente capitolo nella serie di sparatutto ad ambientazione storica, incentrati sulla figura del cecchino. Anche in questo caso ci troviamo nella Seconda Guerra Mondiale, alle prese con le forze naziste da sconfiggere attraverso varie missioni incentrate sui tiri di precisione.