GameStop, offerte del Calendario dell'Avvento del 4 dicembre 2022: Mario + Rabbids 2 e altri

GameStop prosegue con la sua iniziativa pre-natalizia rinnovando le offerte del Calendario dell'Avvento, come accadrà ogni giorno per tutta la durata della promozione fino a Natale: fra gli sconti di oggi, 4 dicembre 2022, spicca la presenza di Mario + Rabbids: Sparks of Hope per Nintendo Switch.

Sviluppato da Ubisoft in collaborazione con Nintendo, si tratta del nuovo capitolo nell'apprezzata serie che vede i personaggi marieschi alle prese con un vero e proprio strategico a turni, che riprende in pieno lo stile di gameplay di XCOM in maniera particolarmente convincente, come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è dunque disponibile a 49,98 euro sul sito GameStop, ma non è certo l'unica offerta.

Tra le altre, segnaliamo anche la presenza di Just Dance 2023 a 34,98 euro, mentre un grande ribasso caratterizza anche Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction a 12,98 euro. Per quanto riguarda il primo, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Just Dance 2023 e si tratta ovviamente di un aggiornamento del gioco di "danza" con numerose nuove tracce musicali, mentre il secondo è il nuovo capitolo dello sparatutto tattico Ubisoft che presenta, in questo caso, un particolare twist verso la fantascienza e l'horror.

Interessante anche Monopoly: Madness a 9,98 euro, particolarmente adatto alle riunioni di famiglia natalizie. Proseguendo nella lista delle offerte, troviamo anche Immortals Fenyx Rising a 14,98 euro, su praticamente tutte le varie piattaforme, un'offerta decisamente interessante per l'action adventure di Ubisoft.