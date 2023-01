L'Attacco dei Giganti, Stagione Finale: la Parte 3 ha una data di uscita, sarà divisa in due parti

L'account Twitter ufficiale de L'Attacco dei Giganti ha svelato la data di uscita della Parte 3 della Stagione Finale dell'anime, che sarà a sua volta divisa in due parti. La prima inizierà il 4 marzo 2023 alle 04:25 del mattino in Giappone.

La seconda mandata di episodi non ha una data precisa me è in programma per la seconda metà del 2023. Ci sarà quindi una pausa nel mezzo tra le due parti, si spera breve. Ricordiamo che in Italia l'anime è disponibile su Crunchyroll.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo teaser trailer, purtroppo al momento disponibile solo con doppiaggio giapponese e senza sottotitoli, che potrete visualizzare nel player sottostante.

La prima stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti è andata in onda nel 2013, dieci anni fa. La Stagione Finale è iniziata nel 2020 e la Parte 3, salvo clamorose sorprese, dovrebbe concludere definitivamente le vicende dell'opera e svelare il destino di Eren, Misaka, Armin e compagni, perlomeno basandoci sul manga di Ryo Suzukaze da cui è stato adattato l'anime.