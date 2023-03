Silent Hill: nuovi remake in futuro? Bloober Team dice che Konami è aperta al dialogo

Bloober Team si occuperà di altri remake di Silent Hill in futuro, dopo aver completato i lavori sul remake del secondo capitolo? Il CEO, Piotr Babieno, ha confermato che Konami è interessata a discutere con lo studio, quindi esiste la possibilità.

IGN USA ha recentemente parlato con Babieno, in occasione del DICE Summit 2023, del lavoro dello studio sul remake di Silent Hill 2 e di ciò che potrebbe fare in futuro, entrando nella sua prossima "fase" come sviluppatore di horror. Durante l'intervista, IGN ha chiesto a Babieno se Bloober lavorerà ad altri giochi di Silent Hill in futuro.

Babieno ha risposto dicendo che Konami è "interessata a conversare con Bloober" e che, anche se al momento l'attenzione del team è tutta rivolta a Silent Hill 2, "non ha intenzione di dire di no".

Ovviamente questa non è una conferma sul fatto che il team sia già al lavoro su un nuovo Silent Hill o che nuovi remake arriveranno in futuro, ma ci conferma solo che Konami e Bloober Team stanno parlando dell'argomento.

Silent Hill sta tornando in grande stile con tanti progetti diversi, quindi non sarebbe strano se Konami fosse interessata a dare il via libera anche ad altri remake. Ricordiamo che sono in sviluppo anche Silent Hill f e Silent Hill Townfall.