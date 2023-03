Spyro 4: spunta in un nuovo rumor che parla di un nuovo gioco in sviluppo

Sta circolando in rete un nuovo rumor proveniente, secondo il quale Toys for Bob è al lavoro su un nuovo gioco di Spyro, ancora più precisamente a uno Spyro 4 ovvero un nuovo capitolo principale della saga.

Si tratta di un rumor spuntato tramite un utente "a caso" di Reddit, non un leaker noto. Non possiamo verificare quindi la veridicità di queste informazioni, ma al tempo stesso come sempre non abbiamo modo di confutarlo.

L'utente afferma: "Sì, lo so che è una cosa del tutto casuale, ma ho incontrato un amico che lavora a Toys For Bob e, mentre parlavamo di vita e cose del genere, mi ha detto che al momento sta lavorando a un nuovo gioco di Spyro. Ecco, questo è il leak."

"Avere un amico che lavora a Toys For Bob" non è sufficiente per credere al leak, ma per il momento possiamo prendere nota dell'informazione. Va anche detto che non è la prima volta che si parla della questione. A inizio anno il team di sviluppo ha condiviso una cartolina di auguri per il 2023 tramite la quale sembra aver indicato che sono in arrivo novità per Spyro.

Considerando poi che la remaster è già stata fatta e che Crash ha già ricevuto un seguito, avrebbe senso se ora fosse il momento di Spyro 4. Si tratta solo di speculazioni, in ogni caso, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.