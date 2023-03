The Outlast Trials è migliorato grazie alle beta chiusa: Red Barrels ne parla

Dopo aver confermato la data di uscita di The Outlast Trials - fissata per il 18 maggio 2023 - il cofondatore del team Red Barrels Philippe Morin ha parlato del gioco e del feedback ottenuto con la beta.

Morin ha confermato che i dati raccolti durante il beta test dello scorso Halloween hanno fornito un "feedback perspicace e dati molto interessanti", che il team ha utilizzato per "migliorare l'esperienza" di The Outlast Trials.

"La Closed Beta è stata solo un assaggio di ciò che accadrà in The Outlast Trials", ha anticipato Morin. "La nostra prima tornata di volenterosi partecipanti alle prove ci ha fornito alcuni feedback perspicaci e dati molto interessanti, che abbiamo utilizzato per migliorare l'esperienza."

"Red Barrels vi invita a sperimentare il terrore della mente, questa volta con gli amici", spiega il team. "Sia che affrontiate le prove da soli o in squadra, se sopravvivete abbastanza a lungo e completate la terapia, Murkoff vi lascerà felicemente andare... ma sarete gli stessi?

"In un mondo di sfiducia, paura e violenza, la vostra morale sarà messa in discussione, la vostra resistenza testata e la vostra sanità mentale distrutta. Tutto in nome del progresso, della scienza e del profitto".

Vi lasciamo infine al nostro provato di The Outlast Trials.