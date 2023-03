S.T.A.L.K.E.R. 2: giocatori russi minacciano GSC di pubblicare "decine di GB" di leak

Un gruppo di giocatori russi ha lanciato un ultimatum agli sviluppatori di GSC Game World, minacciandoli di pubblicare decine di GB di materiale leak di S.T.A.L.K.E.R. 2 se non soddisferanno le loro richieste, che includono il re-inserimento del russo tra le lingue supportate.

L'ultimatum è stato lanciato con un post sul social VK, che trovate a questo indirizzo mentre da qui la traduzione in inglese, in cui il gruppo ha allegato alcune immagini e concept art del gioco per dimostrare che le loro minacce sono serie e concrete. Nel comunicato affermano di avere un "una quantità enorme di materiale su S.T.A.L.K.E.R. 2 inclusa la storia completa, descrizione dei filmati, vari concept art, mappe globali e molto altro. Il volume totale è calcolato in decine di gigabyte".

Per evitare che tale materiale trapeli in rete, viene richiesto a GSG Game World di soddisfare le loro richieste entro il 15 marzo 2023, tra cui delle scuse ai giocatori bielorussi e russi, reintrodurre lingua russa tra quelle supportate e che nel Discord ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2 venga "sbannato" l'utente NF Star, che afferma di essere stato bloccato senza alcun motivo.

Il gruppo afferma che non vorrebbe svelare il materiale in loro possesso perché sanno che ciò "potrebbe portare a un rinvio o la cancellazione del gioco" e non è questo il loro obiettivo. Affermano che il loro "atteggiamento amichevole" è dimostrato dal fatto che hanno pubblicato solo una piccola porzione del loro materiale nonostante. Al momento GSC Game World non ha risposto pubblicamente alle loro minacce.

S.T.A.L.K.E.R. 2, un'immagine ufficiale

Come forse saprete S.T.A.L.K.E.R. 2 è in sviluppo presso GSC Game World, uno studio situato in Ucraina. O meglio, era situato in Ucraina. L'invasione delle truppe russe nel paese ha infatti costretto buona parte degli sviluppatori a trasferirsi a Praga dove si trova il nuovo quartier generale, altri invece sono rimasti nel paese e lavorano da remoto, altri ancora stanno combattendo per la loro patria e purtroppo alcuni di loro sono periti in battaglia. Tutto ciò ha inevitabilmente rallentato i lavori sul gioco, ora previsto per un non meglio precisato periodo del 2023.

A marzo dello scorso anno, GSC Game World ha annunciato che non pubblicherà S.T.A.L.K.E.R 2 in Russia (e dunque non lavorerà neppure alla localizzazione per questa lingua). Nel farlo aveva dichiarato:

"Non rimpiangiamo la perdita di quella parte di community che supporta la guerra in Ucraina. Sappiamo che ci sono persone che sanno cosa sta accadendo e supportano l'Ucraina in questa guerra, ma anche voi andrete incontro all'impossibilità di acquistare il gioco. Fare una distinzione non è possibile."