Overwatch 2: il vice presidente Jon Spector lascia Blizzard

Jon Spector, vice presidente e commercial leader del franchise di Overwatch, ha annunciato che lascerà Blizzard a fine marzo dopo sei anni di carriera presso la compagnia di Irvine.

L'annuncio è arrivo con un post su Twitter, dove Spector non ha spiegato i motivi dietro a questa decisione, ma ha dichiarato che lavorare a Overwatch è stato il momento più importante della sua carriera e che Overwatch 2 è in buone mani grazie con Aaron Keller (game director) e Jared Neuss (executive producer).

"Dopo sei anni fantastici, ho deciso di appendere la spada al chiodo e lascerò Blizzard alla fine di marzo. Lavorare su Overwatch è stato il momento clou della mia carriera: il Team 4 ogni giorno sfoggia immenso talento e passione nel proprio lavoro", ha detto Spector su Twitter.

"Grazie a tutti in Blizzard per aver reso possibile questo capitolo della mia carriera così incredibile e grazie anche a tutta la community di Overwatch! Sarà ancora su Twitter a postare meme e Highlight di Moira come DPS. Ci sono così tante cose entusiasmanti in arrivo per Overwatch che non vedo l'ora di poter vivere come giocatore. Ho lavorato relativamente da vicino con il resto della ledership del team in questa transizione, e so che il franchise è in ottime mani con Aaron Keller e Jared Neuss e il resto del team".

Spector ha iniziato la sua carriera presso Blizzard come senior director per la Overwatch League. Quasi tre anni è stato promosso a capo della OWL, dove è stato il volto del campionato per circa un anno. Poco dopo, è stato nuovamente promosso a leader commerciale e vicepresidente del franchise di Overwatch.