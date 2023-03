Diablo 4: nuove immagini offrono un assaggio dei dungeon della beta

L'account Twitter ufficiale di Diablo 4 ha offerto ai giocatori un piccolo assaggio della beta che aprirà i battenti il prossimo fine settimana mostrando una serie di immagini dei dungeon che potranno esplorare per l'occasione.

Come potrete vedere voi stessi nella galleria qui sotto, i dungeon della beta di Diablo 4 sono proprio come ve li aspettate: oscuri, inquietanti e con una buona dose di elementi macabri che non guasta mai.

I giocatori potranno addentrarsi in questi luoghi pericolosi prima del lancio grazie alla beta di Diablo 4. L'appuntamento è tra il 17 e il 19 marzo in accesso anticipato per chi ha effettuato il preordine, mentre tra il 24 e il 26 marzo si svolgerà una sessione aperta a tutti. Nella prima sessione sarà possibile utilizzare solo le classi Tagliagole, Incantatore e Barbaro, mentre nell'open beta ci saranno anche il Negromante e il Druido.

Partecipando alla beta di Diablo 4 sbloccherete delle ricompense da riscattare nel gioco finale. Raggiungendo Kyovashad con un personaggio otterrete i titoli Morto Iniziale / Vittima Iniziale, raggiungendo il livello 20 Pionere Prematuro / Pionera Prematura e l'oggetto cosmetico Sacca del Lupo. Ecco i requisiti minimi e raccomandati della beta.

Prima di lasciarvi Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.