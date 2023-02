Diablo 4: svelati i requisiti di sistema ufficiali per la beta pubblica

Diablo 4 è stato protagonista di una nuova presentazione in livestream con vari dettagli e aggiornamenti sullo sviluppo, e in questa occasione sono stati svelati i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC, per quanto riguarda la beta pubblica in arrivo a marzo.

Ricordiamo che la beta aperta di Diablo 4 è fissata per il 24 marzo 2023, e questi sono dunque i requisiti hardware e software per poter partecipare alla versione di prova dell'attesissimo action RPG di Blizzard.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 2500K o AMD FX-8100

Memoria: 8 GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

Direct X 12

SSD con 45 GB di spazio libero

Connessione a banda larga

Requisiti raccomandati

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 4670K o AMD R3-1300X

Memoria: 16 GB RAM

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 370

Direct X 12

SSD con 45 GB di spazio libero

Connessione a banda larga

Si tratta di requisiti generalmente molto accessibili, soprattutto se si confrontano con quelli a cui siamo ormai abituati di recente. C'è da dire che quelli minimi sono indicati per una risoluzione di rendering a 720p e 1080p in upscale a 30 fps, mentre i raccomandati sono indicati per una risoluzione a 1080p e 60 fps, dunque non si parla ancora di 4K o performance più alte, ma si tratta comunque di richieste particolarmente alla portata.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un nuovo video diario dedicato al mondo di Sanctuarium in Diablo 4.