The Thaumaturge: annunciato il nuovo RPG dagli autori di The Witcher Remake e Frostpunk

The Thaumaturge è stato annunciato con un nuovo teaser trailer che potete vedere qui sotto: si tratta del nuovo RPG isometrico da parte del publisher 11 Bit Studios e del team di sviluppo Fool's Theory, ovvero gli autori di Frostpunk e del remake di The Witcher.

In verità il gioco non è del tutto inedito: si tratta infatti di quello che era stato presentato la scorsa primavera con un primo teaser trailer come Project Vitriol, che evidentemente ha trovato nel frattempo un nuovo nome, oltre ad essere andato avanti con lo sviluppo.

The Thaumaturge si presenta come un RPG con inquadratura isometrica, dunque appartenente a un filone classico dei cRPG, che sarà caratterizzato da una forte componente narrativa.

Il team Fool's Theory è peraltro molto ferrato sull'argomento, essendo composto da "un collettivo di veterani" che sta già sviluppando anche il gioco di ruolo open world chiamato Seven: The Days Long Gone.

Oltre a questo, tra i suoi lavori troviamo anche il remake del primo The Witcher per CD Projekt, cosa che dovrebbe garantire sulle capacità del team. The Thaumaturge ancora non si è fatto vedere molto, ma viene descritto come un gioco di ruolo "profondo, moralmente ambiguo e basato sulla narrazione", cosa che potrebbe avvicinarlo a Disco Elysium, per fare un esempio recente.

La storia è ambientata a Varsavia, in Polonia, all'inizio del XX secolo e dopo la sua annessione alla Russia. Si tratta di una città imponente ma anche ricca di contrasti, dove la povertà si trova a contrasto con grandi ricchezze e rapporti di potere tesi. All'interno di questa situazione difficile emergono anche delle ombre sovrannaturali: dalle crepe della realtà, la storia di The Thaumaturge mette in scena esseri esoterici chiamati Salutor, che possono essere percepiti soltanto da un Taumaturgo.

Questi esseri sono in grado di scavare dentro la personalità degli uomini e trovare le loro intenzioni e desideri più celati tra segreti, distorsioni, imperfezioni e altro. Per il momento non ci sono informazioni sulla data d'uscita né sulle piattaforme di The Thaumaturge, al di là della versione PC.