11 bit studios si aspetta molto da Frostpunk 2 e The Alters

Stando al rapporto, 11 bit studios ha raggiunto i 30,76 milioni di PLN (7,9 milioni euro circa) di ricavi nella prima metà del 2024, con una crescita del 24,1% rispetto all'anno precedente, guidata da giochi di terze parti come The Thaumaturge, Indika e The Invincible . Comunque sia, i giochi first party, in particolare Frostpunk e This War of Mine, hanno rappresentato il 48% dei ricavi del periodo considerato.

Ottime prospettive

I costi di esercizio sono cresciuti del 49,38% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 36,1 milioni di PLN (9,3 milioni di euro circa). Le spese maggiori si sono rivelate il pagamento delle royalty alle terze parti e il marketing di Frostpunk 2 e The Alters. In generale, 11 bit studios ha fatto registrare perdite nette per 477.800 PLN (123.000 euro circa), contro i profitti di 1 milione di euro dello scorso anno.

Parlando di giochi di terze parti, The Thaumaturge ha incassato meno di 45 milioni di PLN (11,6 milioni di euro circa), non raggiungendo i suoi obiettivi, ma ottenendo comunque un risultato positivo. Fool's Theory, lo studio di sviluppo, ha riportato profitti netti per 19,3 milioni di PLN (5 milioni di euro circa), dei quali 5,25 milioni di PLN (1,35 milioni di euro circa) andranno a 11 bit studios.

Indika di suo ha recuperato completamente i costi di sviluppo, iniziando a generare profitti. Come detto, le aspettative per le vendite di Frostpunk 2 e The Alters sono elevatissime, con la compagnia che si aspetta grossi numeri per entrambi i giochi.