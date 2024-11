The Thaumaturge ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series: è subito disponibile una demo per questo GDR

Il publisher 11 bit studios e lo sviluppatore Fool's Theory hanno annunciato che The Thaumaturge verrà pubblicato per PlayStation 5 e Xbox Series il 4 dicembre. Una demo è già disponibile per entrambe le console.

Ricordiamo che The Thaumaturge è stato pubblicato in precedenza su computer, precisamente per PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG il 4 marzo.