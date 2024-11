Intel pronta a lanciare le GPU desktop Arc Battlemage: prestazioni avanzate attese per il nuovo anno

Le nuove GPU desktop Arc Battlemage di Intel sono in arrivo a dicembre, posizionandosi come alternativa competitiva per il segmento di fascia media, pronte a sfidare i giganti AMD e NVIDIA.

Dopo il primo approccio al mercato delle GPU con la serie Arc, Intel punta ora a migliorare l'offerta e conquistare una fetta più ampia del settore. La nuova generazione Arc Battlemage, che debutterà ufficialmente il mese prossimo, è attesa con specifiche avanzate che, secondo le fonti, dovrebbero portare a un miglioramento sostanziale delle prestazioni. Questo lancio precede il CES 2025, in un periodo strategico in cui Intel intende posizionare le proprie GPU come una scelta solida per gli utenti mainstream.

Migliorare la posizione nel mercato delle GPU Le GPU Arc Battlemage saranno basate sull'architettura Xe2, già presente nei sistemi su chip Lunar Lake di Intel, dove ha ottenuto ottimi risultati. Se queste prestazioni si confermeranno nelle varianti desktop, si prospetta un'esperienza di qualità per chi cerca potenza senza voler investire in modelli di fascia alta. Realizzate con il nodo TSMC a 4 nm, le schede promettono fino a 32 core Xe2, 16 GB di memoria e bus da 256 bit, combinando efficienza e prestazioni in un pacchetto competitivo. L'Intel Arc A770 Limited Edition. Una caratteristica rilevante di queste nuove GPU è la maggiore capacità di calcolo, combinata con una memoria più rapida e cache ottimizzate, ideali per un'ampia gamma di applicazioni grafiche, soprattutto in ambito gaming. Intel ha dimostrato con la serie Arc l'intenzione di migliorare la propria posizione nel settore delle GPU, e le caratteristiche delle Battlemage sembrano segnalare che la casa produttrice è pronta a fare un salto di qualità rispetto ai suoi modelli precedenti.