Xbox e la strategia multipiattaforma: un'ipotetica console senza esclusive avrebbe senso?

In una recente intervista concessa a Bloomberg, Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, è tornato a parlare dell'approccio multipiattaforma di Xbox, confermando che fondamentalmente qualunque esclusiva prodotta dai team interni potrebbe arrivare anche su piattaforme concorrenti, come PS5 e Nintendo Switch, dato che non ci sono particolari limiti che impedirebbero alla compagnia di "osare". Fondamentalmente ciò include anche brand storici nati su Xbox e che hanno fatto la fortuna del brand, come Halo, Gears of War e Forza, giusto per citarne alcuni.

In realtà non si tratta di una grande novità per chi segue il panorama Xbox, ma anche quello videoludico in generale, con una certa assiduità: questo percorso è già iniziato con Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush e Grounded nei primi mesi dell'anno, continua con Indiana Jones e l'antico Cerchio e proseguirà anche in futuro, come per l'appunto confermato oggi da Spencer.

Non c'è da stupirsi, insomma, ed è palese che la direzione presa da Microsoft è quella di espandersi per raggiungere ogni piattaforma e mercato possibile, ridimensionando l'importanza delle esclusive, che evidentemente ritiene meno importanti e sostenibili economicamente di un tempo. Inoltre, tralasciando l'ambito console casalinghe, sappiamo che la compagnia ha da tempo puntato con decisione al mercato mobile (ricordiamo che l'acquisizione di Activision Blizzard include anche i giochi di King come Candy Crush e le versioni tascabili di Call of Duty) e sta spingendo la diffusione del cloud gaming, mentre lontano dai riflettori si lavora a una console portatile.