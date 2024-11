Final Fantasy 14: Crossroads è ora disponibile, vediamo le novità della patch 7.1

Final Fantasy 14: Crossroads è ora disponibile: lo ha annunciato Square Enix, che attraverso un comunicato stampa ha pensato bene di illustrare le novità della patch 7.1 per il suo celebre MMORPG.

L'aggiornamento introduce una serie di nuovi contenuti e miglioramenti, inclusa la continuazione delle avventure del Guerriero della Luce dopo il termine dell'espansione Dawntrail.

Tra le novità ci sono entusiasmanti sfide come il dungeon Yuweyawata Field Station, la prova Minstrel's Ballad: Sphene's Burden, la prova Jade Stoa (Unreal) e il lancio del raid di alleanza "Echoes of Vana'diel", frutto di una collaborazione con Final Fantasy 16.

Gli aggiornamenti della serie 7.1X, in arrivo nei mesi a venire, porteranno ulteriori contenuti e cambiamenti all'esperienza di gioco. La patch 7.11, che sarà disponibile martedì 26 novembre, introdurrà l'atteso Futures Rewritten (Ultimate), presentando una nuova sfida in una battaglia epica.

Questo raid per otto giocatori vedrà il ritorno di alcuni personaggi familiari dell'espansione Shadowbringers. La patch 7.15, prevista per martedì 17 dicembre, introdurrà invece un nuovo personaggio non giocante (PNG) per le consegne personalizzate, ulteriori missioni di Hildibrand e missioni aggiuntive di Wachumeqimeqi.

Una settimana dopo, martedì 24 dicembre, verrà lanciato un raid di alleanza, Cloud of Darkness (Chaotic), con un inedito livello di difficoltà. Pensato per 24 giocatori, il raid proporrà contenuti inediti e impegnativi. Infine, martedì 21 gennaio 2025, la patch 7.16 introdurrà nuove missioni di ruolo.