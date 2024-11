AMD, i futuri Ryzen Zen 6 “Medusa” Desktop manterranno la compatibilità con AM5

AMD sta pianificando il lancio dei suoi processori desktop Ryzen basati sull'architettura Zen 6, nome in codice "Medusa", che garantiranno piena compatibilità con il socket AM5 . Questa scelta offre una continuità importante per i PC builder, poiché le attuali piattaforme AM5 potranno supportare almeno tre generazioni di CPU Ryzen. La conferma arriva da indiscrezioni secondo le quali il debutto ufficiale di Zen 6 potrebbe avvenire tra il quarto trimestre del 2026 e l'inizio del 2027, con un possibile annuncio al CES 2027.

Compatibilità con DDR5

L'architettura Zen 6 promette significativi miglioramenti, tra cui un aumento sostanziale del numero di core, con configurazioni fino a 32 core su un singolo CCD (Core Complex Die), raddoppiando di fatto la capacità massima di Zen 5. Questa configurazione permetterà ad AMD non solo di potenziare le sue CPU desktop ma anche di migliorare drasticamente i chip per server, offrendo una base ancora più solida per i carichi di lavoro più impegnativi. Anche se i dettagli tecnici sono ancora pochi, si prevede che AMD utilizzi nodi di processo avanzati per incrementare le prestazioni e l'efficienza.

Il post di conferma.

Un altro vantaggio dell'architettura Zen 6 è la compatibilità continua con la memoria DDR5, considerato che la DDR6 non dovrebbe arrivare prima del 2027. Questo aspetto garantisce una maggiore stabilità e coerenza per le build attuali e future, soprattutto per chi ha già investito nelle piattaforme AM5. La scelta di mantenere AM5 per un'altra generazione rende il confronto con le piattaforme Intel, come LGA 1851, ancora più interessante, specialmente considerando che la roadmap Intel è meno definita in termini di longevità del socket.