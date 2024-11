Un film su Il Trono di Spade è ufficialmente in produzione, ma per ora non createvi grandi aspettative

Non dovete però pensare che sia cosa fatta e che la pellicola sia in viaggio verso i cinema: la compagnia di produzione pare essere solo all'inizio del processo creativo e, come sempre, tutto potrebbe andare storto in ogni momento.

Le parole del CEO di HBO sul film de Il Trono di Spade

"Svilupperanno delle idee", ha detto Bloys. "Vedremo se sono buone. Leggeremo le sceneggiature insieme a loro. Penso che potrebbe essere divertente e interessante. Voglio dire, questo è lo scopo dello sviluppo. Si tratta di capire se c'è una storia degna di essere proiettata nelle sale e di diventare un grande spettacolo."

I Targaryen saranno ancora una volta al centro del film de Il Trono di Spade

Certamente HBO nel frattempo non rimarrà ferma. Non solo House of the Dragon prosegue la produzione (con le critiche di Martin che hanno richiesto una risposta del CEO), ma è in arrivo A Knight of the Seven Kingdoms, un ulteriore prequel.

In generale, si parla di tanti progetti, per la precisione ben sette spin-off de Il Trono di Spade, quattro dei quali animati.