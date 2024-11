Il Game Boost di PS5 Pro non sta dando i risultati promessi, dice Digital Foundry

Durante uno degli ultimi podcast di Digital Foundry si è discusso della modalità Game Boost di PS5 Pro, che secondo Sony avrebbe dovuto offrire un miglioramento pari al 45% con i giochi privi di patch specifica, ma che invece sta restituendo risultati inferiori.

I redattori della testata inglese hanno ipotizzato che i motivi dietro queste prestazioni siano da ricercarsi in un aumento solo moderato della banda passante, pari al 28% rispetto al modello base di PS5, laddove invece sul fronte della GPU c'è stato appunto un miglioramento del 45%.

Esiste dunque la concreta possibilità che i risultati analizzati finora, che mostrano aumenti prestazionali del 30-35% utilizzando il Game Boost, siano appunto dovuti a un collo di bottiglia generato da una banda passante meno veloce di quanto immaginato.

I redattori di Digital Foundry si sono detti interessati a vedere in che modo AMD gestirà questa problematica sui suoi sistemi e se Sony potrà adottare delle misure in tal senso da qui in avanti nel tentativo di ottimizzare il boost.