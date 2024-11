Sono stati finalmente svelati i giochi per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium , ovvero il secondo e terzo livello di abbonamento di Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le novità per PS Plus Extra e Premium

Gli abbonati PS Plus Extra (e di conseguenza quelli Premium) avranno accesso ai seguenti giochi

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Vita Sull'Isola | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

Digimon Survive è uno dei giochi aggiunti con PS Plus Extra

Chi è invece iscritto al livello PlayStation Plus Premium potrà accedere anche a:

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Va precisato che Grand Theft Auto 5 è un ritorno: già in precedenza era stato parte dei servizi di PS Plus Extra. Non è una novità, ma siamo certi che per i giocatori non sia un problema, considerando la fama del gioco. Infine, vi segnaliamo che sebbene ci siano tante novità in arrivo, sono molti anche i giochi che saranno rimossi dal servizio.