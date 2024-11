I giochi che lasceranno PlayStation Plus Extra e Premium a novembre salgono a 19, ecco l'elenco completo

Come segnalato da PlayStation Lifestyle, l'elenco dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium la prossima settimana, per la precisione martedì 19 novembre, è stato aggiornato ed è salito a 19 titoli, con l'aggiunta di Wild Card Football.

Dubitiamo che in molti si strapperanno i capelli per questa defezione in particolare, ma per l'occasione ricordiamo che al contrario il resto della lista include nomi piuttosto importanti, come la saga di Kingdom Hearts, che lascerà in toto il catalogo del servizio, Red Dead Redemption 2 e la remaster di GTA San Andreas.