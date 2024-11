Baldur's Gate 3 torna sul podio della classifica Steam, bene anche Farming Simulator 25

Come ogni settimana SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam, stilata sulla base dei ricavi in dollari ed escludendo dall'equazione i giochi free-to-play. Come prevedibile, Call of Duty: Black Ops 6 è rimasto saldo in prima posizione, seguito da Steam Deck.

Invece, è interessante trovare sul gradino più basso del podio Baldur's Gate 3 a un anno e più dalla pubblicazione, probabilmente dovuto allo sconto del 20% sul prezzo proposto da Steam fino a pochi giorni fa. La prima metà della top 10 si chiude con Planet Coaster 2 in quarta posizione e Farming Simulator 25 che raggiunge un ottimo quinto posto solo con i preorder, in vista del lancio in programma per oggi. Riuscirà il simulatore di vita agricola a scalzare Black Ops 6 dalla vetta della classica la prossima settimana?