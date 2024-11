Steam Deck OLED: Edizione Limitata in Bianco è stato annunciato da Valve, vediamo data e prezzo

Valve ha annunciato a sorpresa Steam Deck OLED: Edizione Limitata in Bianco, una versione appunto bianca e prodotta in quantità limitate del celebre handheld, che sarà disponibile per l'acquisto a partire dalle 00.00 del 19 novembre, al prezzo di 719€.

"Lo scorso anno abbiamo lanciato un'edizione limitata translucida di Steam Deck OLED sotto forma di esperimento per capire se ci fosse interesse per le colorazioni alternative, e sembra proprio di sì", ha scritto Valve in un comunicato. "Questo è il nostro secondo esperimento, dunque."

"Stavolta la differenza, al di là del colore, è che siamo disponibili a distribuire l'Edizione Limitata in Bianco in tutti i paesi in cui è possibile acquistare Steam Deck. Siamo curiosi di vedere quale sarà la risposta a questo modello e la prenderemo come riferimento per le decisioni relative a qualsiasi potenziale variante di colore arriverà in futuro."