Steam Deck OLED, le specifiche complete: le novità sono tante e non si limitano allo schermo

Valve ha svelato le specifiche tecniche al completo di Steam Deck OLED, il nuovo modello che sarà disponibile dalla prossima settimana. Le novità rispetto alla versione LCD sono effettivamente molte e non si limitano solo a uno schermo di qualità maggiore.

Steam Deck OLED sarà disponibile in due varianti da 512 GB e 1TB, con il nuovo pannello che chiaramente rappresenta la novità di maggiore risalto. Parliamo di uno schermo OLED con risoluzione 1280 x 800p da 7,4 pollici, dunque più grande della vecchia versione LDC da 7 pollici. Anche la frequenza d'aggiornamento è maggiore, ovvero di 90Hz contro i 60Hz del precedentemente modello. Il display supporta pienamente l'HDR con picco di luminosità di 1.000 nit, dunque in grado di garantire constrasto elevato, colori molto più vividi, neri puri e una maggiore resa dei movimenti.

Come dicevamo in apertura, le novità di rilievo non si limitano allo schermo. Ad esempio, la nuova APU montata è identica, ma realizzata con processo produttivo a 6nm e monta 16 GB di RAM LPDDR5 a quattro canali da 32 bit da 6400 MT/s contro i 23 bit e 5500 MT/s del modello OLED.

Troviamo inoltre una batteria da 50 Whr capace di garantire dalle 3 - 12 ore di gioco, stando alle stime offerte da Valve. Parliamo di una durata maggiore del 30 - 50% rispetto a quella da 40 Whr di Steam Deck LCD, una miglioria sicuramente molto importante trattandosi di un dispositivo portatile. Le dimensioni di Steam Deck OLED rimangono invariate rispetto al precedente modello, ma il device con i suoi 640 grammi è più leggero del 5% rispetto alla versione originale.

Steam Deck OLED inoltre è dotato di Wi-Fi 6E, che offre maggiore larghezza di banda e minore latenza, e di conseguenza anche download più rapidi, secondo Valve anche del triplo. Infine, all'interno del dispositivo è presente una ventola più grande ed è stata aggiornata la gestione termica, il che garantisce temperature mediamente più basse.