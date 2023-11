Steam Deck OLED annunciato da Valve, data di uscita, prezzi e dettagli

A sorpresa, Valve ha annunciato Steam Deck OLED, una nuova versione della sua console - PC portatile che vanta sulla carta uno schermo di qualità superiore, una maggiore autonomia della batteria e non solo.

Tra le novità del nuovo modello spicca chiaramente lo schermo OLED pienamente compatibile con l'HDR, in grado di restituire una qualità dell'immagine superiore e colori più brillanti. Parliamo di un pannello da 7,4 pollici (quindi leggermente più grande) con luminosità di picco di 1.000 nit e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Non è finita qui, perché troviamo anche una maggiore autonomia del dispositivo, grazie alla batteria più grande da 50 Whr e i consumi ridotti offerti dallo schermo OLED. Per la precisione parliamo di 3 - 12 ore di utilizzo, il 30 - 50% in più rispetto a Steam Deck LCD.

Non è finita qui, perché troviamo anche il supporto al Wi-Fi 6e, che garantirà download più rapidi, e una gestione termica migliorata, grazie a una ventola più grande. Steam Deck OLED vanta anche un peso di circa 640 grammi, il 5% in meno più leggero rispetto al precedente modello.

Steam Deck OLED sarà disponibile all'acquisto a partire dalle 19:00 italiane del 16 novembre in due varianti presso la pagina dedicata di Steam. Sarà disponibile in due versioni, una con SSD da 512GB e l'altra da 1TB, vediamo le caratteristiche nel dettaglio:

Steam Deck OLED da 512GB

Prezzo: 549 dollari (prezzo in euro al momento non disponibile, dovrebbe aggirarsi tra i 549 e i 579 euro)

SSD NVMe da 512 GB

Schermo OLED HDR 1280 x 800

APU da 6 nm

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia

Bundle del profilo di Steam

Steam Deck OLED da 1TB

Prezzo: 679 euro

SSD NVMe da 1 TB

Display OLED 1280 x 800 HDR con vetro acidato antiriflesso di qualità superiore

APU da 6 nm

Wi-Fi 6E

Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (a seconda del contenuto)

Alimentatore da 45 W con cavo da 2,5 m

Custodia con fodera rimovibile

Bundle del profilo di Steam

Filmato di avvio esclusivo

Tema esclusivo per la tastiera virtuale

Inoltre è stato annunciato anche uno Steam Deck OLED in edizione limitata, con una nuova colorazione per la versione da 1 TB, che purtroppo sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e Canada.