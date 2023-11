Samsung Galaxy S24 tradurrà in tempo reale le telefonate grazie all'intelligenza artificiale

Tuttavia, è importante notare che non sappiamo ancora se sarà disponibile in tutte le lingue e regioni al momento del lancio o se ci saranno delle limitazioni. Quindi, anche se appare come una funzione utile, bisognerà osservare come si comporterà nella pratica.

Futuro sempre più vicino grazie all'IA

Samsung ha intenzioni specifiche per il prossimo anno circa le implementazioni di intelligenza artificiale sui suoi prodotti

La possibilità di effettuare traduzioni in tempo reale costituirà soltanto una delle numerose funzionalità legate all'intelligenza artificiale che caratterizzeranno la linea S24.

Samsung sta verosimilmente sviluppando una vasta gamma di caratteristiche destinate a debuttare sul suo ultimo flagship e, potenzialmente, su gran parte dei dispositivi telefonici futuri.

Dobbiamo aspettare per vedere come Samsung userà l'intelligenza artificiale, ma di certo la traduzione istantanea non sarà l'unica cosa che renderà S24 speciale.

Galaxy AI, che potrebbe tradursi a sua volta in Gauss, il modello di IA recentemente lanciato da Samsung dovrebbe proporre tutta una serie di "cose intelligenti" per rendere il telefono più performante, dalle foto alla creazione di contenuti testuali.